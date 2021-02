Morreu Christopher Plummer, o Capitão von Trapp de “Música no Coração”

Morreu esta sexta-feira, aos 91 anos, o ator Christopher Plummer, que representou o papel de Capitão von Trapp no filme de 1965 “Música no Coração”. A informação foi confirmada pela família, que indicou ainda que o ator morreu em sua casa, no Connecticut, nos Estados Unidos.

Em 2012 tornou-se o ator mais velho a alguma vez receber um Óscar, com o prémio de "Melhor ator secundário" pela interpretação de um homossexual no filme "Assim é o Amor".

Na sua carreira interpretou vários papéis no grande e pequeno ecrã, dos quais se destacam “Música no Coração”, “Star Trek”, “O Regresso da Pantera Cor-de-Rosa” e “12 Macacos”.

Participou ainda em “O Informador”, “Uma Mente Brilhante”, “Up — Altamente”, “Knives Out” e “Todo o Dinheiro do Mundo”.