Orelha Negra ajudam a União Audiovisual, o projeto "Outras Maneiras" e Michelle Obama na Opto

No Cartaz deste fim de semana, conhecemos a nova versão do tema "Ready" dos Orelha Negra que vai ajudar a União Audiovisual; o coletivo "Maternidade" lançou o disco "Outras Maneiras"; Michelle Obama é uma das protagonistas da série sobre "Primeiras-Damas" dos Estados Unidos que já está disponível na Opto, a plataforma de streaming da SIC. Nas sugestões de cinema, João Lopes apresenta os filmes "Camille", "O Pequeno Quinquin" e recorda "Drácula". A fechar, a portuguesa Nenny que se estreou no "Colors", a plataforma que divulga talentos de todo o Mundo.