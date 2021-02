O grupo informal União Audiovisual ajuda, nesta altura, cerca de 250 famílias do setor cultural.

Os Orelha Negra escolheram a plataforma para ficar com as receitas do leilão da obra da pintora Mázinha que dá cor ao videoclipe do tema "Ready (Mulher Batida)".

A letra e a voz do tema são d'A Garota Não.

"Ready (Mulher Batida)" vai fazer parte da Mixtape III dos Orelha Negra.