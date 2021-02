Luta de egos, a preto e branco, em "Malcolm & Marie"

Marie, uma atriz com um passado de toxicodependência e Malcolm, um realizador, acabam de chegar à casa que alugaram em Los Angeles, depois da antestreia do novo filme de Malcolm e estão a reagir à crítica e ao feedback que tiveram. O confronto de ideias leva a momentos de tensão e revelações que questionam o destino do casal.

John David Washington e Zendaya são os protagonistas deste filme de Sam Levinson, criador da série "Euphoria".

O filme, a preto e branco, foi gravado durante a pandemia e está disponível na plataforma de streaming Netflix.