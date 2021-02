Em "Little Fish", uma pandemia leva à perda de memória

No filme "Little Fish", o casal Emma e Jude vive durante uma pandemia.

A doença que leva à perda de memória afeta amigos e familiares do casal e, por fim, Jude. "Little Fish" levanta muitas questões sobre a demência e o Alzheimer.

O filme que junta a ficção científica e o romance é protagonizado por Olivia Cooke e Jack O'Connell.