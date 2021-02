Morreu o músico Joel Pina

O músico Joel Pina morreu esta quinta-feira, em Cascais, onde estava internado. Tinha 100 anos.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Museu do Fado.

"Ao longo de décadas sucessivas e durante cerca de 80 anos de vida artística, Joel Pina contribuiu e protagonizou alguns episódios do maior significado para a história do Fado. Teve, entre outros, um contributo determinante para a consagração do Fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO). Com Amália Rodrigues, que acompanhou em palcos e gravações ao longo de 29 anos, levou o Fado ao mundo", lê-se na publicação.

O músico foi viola baixo de Amália Rodrigues durante três décadas. Ao longo da carreira acompanhou vários intérpretes portugueses e diferentes gerações do fado, como Maria Teresa de Noronha, Teresa Tarouca, Tony de Matos, Max e Tristão da Silva.

Foi homenageado em setembro do ano passado, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, num concerto que contou com as participações, entre outros, de Maria da Fé, Mariza, Gonçalo Salgueiro, Mísia, Teresa Siqueira e Lenita Gentil, e ao qual assistiu o primeiro-ministro, António Costa.

Joel Pina completava101 anos na próxima quarta-feira, dia 17 de fevereiro.

À SIC, em 2020, disse que teve "uma vida lindíssima" e salientou os anos em que trabalhou com Amália Rodrigues "por este mundo fora".

"Com a Amália era tudo bonito", afirmou.

A festa dos 100 anos de Joel Pina

O músico Joel Pina completou 100 anos em 2020. O centenário foi celebrado com um jantar com os amigos mais chegados, na casa de fados Mesa de Frades, no bairro de Alfama, em Lisboa.

Aos 100 anos, Joel Pina continuava a tocar quase todas aos semanas.

À SIC, o colega de trabalho e amigo João Braga relembrou as melhores memórias com o músico que o acompanha há 55 anos.

A fadista Kátia Guerreiro e o guitarrista Pedro de Castro descreveram-nos como um amigo presente e carinhoso.