Morreu o pintor João Barroca Inácio aos 59 anos

O pintor João Barroca Inácio, de 59 anos, coordenador e ilustrador da Revista de Estética, faleceu a 1 de fevereiro, em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA).

De acordo com a nota de pesar divulgada por João Paulo Queiroz, presidente da direção da SNBA, o artista pintor, desenhador, autor de gravuras e professor, nascido em 1961, em Silvares, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, "faleceu inesperadamente", em Lisboa, onde residia.

Graduado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde também frequentou o curso de mestrado em Desenho, foi coordenador e ilustrador da Revista de Estética, da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1990).

Fundou a Rouen-Cerâmica Artesanal, em Lisboa, entre 1979 e 1982, e fez parte do Coletivo Intercriatividade, dirigido pelo escultor Alberto Carneiro, no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, entre 1983 e 1984.

Foi desenhador no atelier do arquiteto João Vieira Caldas, em Lisboa, entre 1987 e 1988, e colaborador da plataforma cultural Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, em 2008 e 2009.

Participou em exposições como a 8.ª Bienal de Gravura do Douro, ou a 1.ª Bienal de Desenho de Almada, onde obteve uma menção do júri do certame, assim como na exposição "80 anos de Desenho", na Escola António Arroio, em Lisboa onde foi professor.