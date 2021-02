O músico Jorge Fernando, que trabalhou com Joel Pina durante vários anos, recorda um amigo e uma figura que considera histórica para o fado português.

O artista descreveu Joe Pina como uma pessoa "pronfundamente tolerante", generosa e bondosa.

"As histórias mais bonitas da minha vida foram com o Joel Pina. Os anos que toquei com ele e com a Amália. Éramos companheiros", afirmou Jorge Fernando.