Óbito de Joel Pina. Primeiro-ministro afirma que o fado perdeu um dos seus grandes mestres

O primeiro-ministro lamentou esta sexta-feira a morte do músico Joel Pina, considerando que o fado perdeu um dos seus grandes mestres e salientando o seu "entendimento musical" de três décadas com Amália Rodrigues.

"O fado perdeu um dos seus grandes mestres. Joel Pina nasceu no mesmo ano de Amália Rodrigues e entre os dois houve um entendimento musical que durou três décadas", escreveu António Costa na sua rede conta pessoal na rede social Twitter.

O primeiro-ministro destacou depois que Joel Pina "acompanhou sucessivas gerações de fadistas com a sua viola baixo, que continuava a tocar, do alto dos seus 100 anos".

Joel Pina era o nome artístico de João Manuel de Pina, nascido em 17 de fevereiro de 1920, músico que acompanhou Amália Rodrigues durante mais de 30 anos, assim como vários intérpretes portugueses e diferentes gerações do fado, de Maria Teresa de Noronha, a Teresa Tarouca, Max e Tristão da Silva, sem esquecer Nuno da Câmara Pereira, João Braga e Camané, entre os intérpretes de gerações mais recentes. Fez parte do Quarteto Típico de Guitarras de Martinho d'Assunção, do Conjunto de Guitarras de Raul Nery.

O músico foi homenageado em setembro do ano passado, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, num concerto que contou com as participações, entre outros, de Maria da Fé, Mariza, Gonçalo Salgueiro, Mísia, Teresa Siqueira e Lenita Gentil, ao qual assistiu o primeiro-ministro, António Costa.