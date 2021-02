A nova música de António Zambujo, o apelo dos Natiruts e um novo espaço cultural nos Açores

Esta semana, falámos com António Zambujo a propósito do novo single "Lote B". Viajámos até ao Brasil, via skype, para uma conversa com os Natiruts sobre a canção "América Vibra" e conhecemos um novo espaço cultural que abriu em Ponta Delgada, em plena pandemia. Nas sugestões de cinema, João Lopes abordou os filmes "Belle De Jour", "O Sal Das Lágrimas" e "Notícias do Mundo". A fechar, ouvimos - e vemos - a nova música dos Azeitonas.