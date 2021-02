Documentário sobre bairro da Amadora galardoado em festival de cinema norte-americano

O documentário "Os Herdeiros do Bairro", sobre os habitantes do Bairro 6 de Maio, na Amadora, venceu vários prémios do Impact DOCS Awards de 2020, competição que faz parte do Global Film Awards (GFA) norte-americano.

Realizado pela organização não-governamental Help Images, que promove a consciencialização social, cívica e ambiental das populações, o documentário conta a história deste bairro no concelho da Amadora que viu nascer a primeira barraca em 1994 e que já passou por várias fases do realojamento da sua população, maioritariamente cabo-verdiana.

O documentário conquistou o Prémio de Excelência e o Prémio de Mérito do Impact DOCS Awards de 2020, competição que faz parte do Global Film Awards (GFA), nos EUA.

"narrativa habilmente elaborada e entrevistas potentes"

De acordo com o júri, "suportado em testemunhos na primeira pessoa, 'Os Herdeiros do Bairro' apresenta uma narrativa habilmente elaborada e entrevistas potentes com foco em verdades fundamentais e valores partilhados por todos os humanos".

"Será uma oportunidade relevante a nível nacional e internacional para dar a conhecer o nosso documentário (...) e as histo´rias dos seus protagonistas", afirmou Raquel Clemente Martins, guionista e uma das realizadoras do filme.

Outros vencedores

Com este galardão, a Help Images junta-se a outros vencedores deste prémio internacionalmente reconhecido, incluindo o fotógrafo e realizador vencedor do Oscar Louie Psihoyos pelo seu "Best of Show 2016 - Racing Extinction", o vencedor do Oscar Yael Melamede por "(Dis) Honesty - The Truth About Lies" e o vencedor do Emmy Gerald Rafshoon, por "Endless Corridors", narrado pelo ator Jeremy Irons.

"O júri e eu ficámos simplesmente maravilhados com a variedade e a importância dos documentários que visionámos", referiu Rick Prickett, que preside ao Impact DOCS Awards.

Reconhecido noutros festivais internacionais

Este documentário já tinha sido reconhecido em outros festivais internacionais, nomeadamente no "Tempus" e no "Cathalsis", no qual foi semifinalista, e nos festivais "Cine Fern" e "Lime Light Film Contest", em que fez parte da Seleçãp Oficial.

"Herdeiros do Bairro" conta a história da população que habitou o Bairro 6 de Maio ao longo de mais de cinco décadas e que viveu nas barracas e casas, parte das quais são agora entulho que preenchem o chão, outrora escasso.

Ali chegaram a morar 1.200 famílias desde que o cabo-verdiano Estevão, o primeiro morador do bairro e que dá o seu depoimento para este documentário, constrói a primeira barraca, em 1974, dois anos após deixar as roças de São Tomé para trabalhar na construção civil, em Portugal.