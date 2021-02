Carmen Dolores deixou a emoção nos palcos e em várias artes

Morreu Carmen Dolores, aos 96 anos. A atriz destacou-se no teatro e na televisão.

Os mais de 60 anos de carreira trouxeram-lhe prémios e homenagens, pela emoção que trouxe para o palco e para várias artes, desde o cinema à literatura. Começou na rádio e estreou-se no cinema. Mas o teatro e a televisão marcaram a vida da atriz.

“Copenhaga”, no Teatro Aberto, foi a peça com que se despediu do palco.

A atribuição da Ordem de Mérito, em 2018, foi-lhe entregue pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no teatro onde se estreou em 1945. Na página oficial da Presidência, Marcelo recordou o legado da atriz Carmen Dolores.