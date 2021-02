Concluída em junho remodelação do Museu Carmen Miranda, em Marco de Canaveses

A obra de remodelação do Museu Carmen Miranda, em Marco de Canaveses, deve terminar em junho, representando um investimento de 1,1 milhões de euros, disse à Lusa fonte da autarquia.

Em recente visita às obras em curso, a presidente da Câmara, Cristina Vieira, referiu essa data para a provável finalização dos trabalhos de construção civil, acrescentou a mesma fonte.

Entretanto, em comunicado publicado nas redes sociais, a autarca afirmou ter essa garantia do empreiteiro, o que se traduz na antecipação de um mês face ao prazo inicialmente apontado para a execução dos trabalhos.

Cristina Vieira adiantou, ainda, que a Câmara Municipal está já a trabalhar com várias entidades, como a Direção Regional de Cultura do Norte e o Governo Estadual do Rio de Janeiro, para reunir, adquirir e organizar todo o espólio de Carmen Miranda.

"Queremos tornar este museu num equipamento à dimensão internacional da artista [luso-brasileira natural do Marco de Canaveses] e conseguir chegar a mercados turísticos muito relevantes, que veem em Carmen Miranda um motivo para se deslocarem e conhecerem mais", acrescentou.

A obra prevê a ligação de dois edifícios, antigas casas dos magistrados, transformados em Museu Carmen Miranda e Biblioteca Municipal. Vai surgir agora um novo corpo, mais moderno, respeitando a linha arquitetónica do edificado existente, segundo os projetistas.

A empreitada prevê, ainda, a retirada dos muros e gradeamentos, "para abrir o espaço à comunidade", assinalou Cristina Vieira.

O novo museu contará com o dobro da área atual e terá um espaço educativo dedicado às crianças. Haverá, também, uma parte dedicada à emigração, evocando nomeadamente aqueles que um dia partiram do concelho.

Acresce um projeto musical, que irá trabalhar as músicas e a imagem de Carmen Miranda.

A loja interativa de turismo de Marco de Canaveses vai ser transferida para o novo museu.

A obra conta com uma comparticipação de 85% de fundos europeus.