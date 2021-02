Morreu Johnny Pacheco, o “pai” da música salsa

Morreu na segunda-feira, aos 85 anos, o músico dominicano Johnny Pacheco, considerado o “pai” da salsa. Tinha sido hospitalizado dias antes em Nova Iorque com pneumonia. A notícia da sua morte foi confirmada pela mulher, Cuqui Pacheco, no Facebook.

Responsável pela criação da editora “Fania Records”, que divulgou pela primeira vez a música salsa, foi assim apelidado como o “pai” deste género musical. Foi músico, compositor e produtor e destacou-se também como flautista.

Nascido Juan Azarias Pacheco, em Santiago de los Caballeros, na República Dominicana, a 25 de março de 1935, emigrou para Nova Iorque com a família em criança, onde veio a estudar na escola de artes Juilliard.

Em 1954 formou os The Chuchulecos Boys com músicos que viriam a ganhar notoriedade no mundo da salsa, como Al Santiago, Mike Collazo e Ray Santos.

Em 2005 recebeu o Grammy Latino de “Music Excellence Award”.