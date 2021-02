Morreu a atriz Carmen Dolores, aos 96 anos. A notícia foi confirmada à SIC pelo encenador Carlos Avilez. Segundo fonte próxima da família, em declarações à agência Lusa, a atriz morreu na segunda-feira, em Lisboa.

Com uma longa e consagrada carreira na representação, no teatro, cinema e televesião, a atriz iniciou o seu percurso na rádio, no teatro radiofónico, com apenas 12 anos.

Aos 19 anos, estreava-se no cinema, na adaptação em filme do romance de Camilo Castelo Branco "Um Amor de Perdição".

O encenador Jorge Silva Melo partilhou ao início da tarde uma foto da atriz na sua página de Facebook.

Carmen Dolores homenageada e condecorada por Marcelo

Nasceu em Lisboa a 22 de abril de 1924, 21 anos depois Carmen Dolores estreava-se no palco do Teatro da Trindade em Lisboa, onde voltou para receber o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

Em julho de 2018, o Presidente da República condecorou Carmen Dolores. Foi no final da estreia da peça "Carmen", um espetáculo biográfico de homenagem a atriz, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

O monólogo de homenagem à atriz foi protagonizado por Natália Luíza, escolhida pela atriz homenageada, e teve encenação de Diogo Infante.

A homenagem, que Carmen Dolores classificou como "ato de ternura", baseou-se na longa carreira e em parte de um livro da autoria da atriz.

A emoção que Carmen Dolores levou para o palco, transportou também por várias artes, do cinema à literatura.

No teatro, cimentou uma carreira distinguida com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lisboa ou o Globo de Ouro de melhor atriz pela interpretação que acabaria por encerrar um caminho percorrido ao longo de 60 anos.

"Copenhaga", no Teatro Aberto, com encenação de João Lourenço, foi a peça com que, em 2005, se despediu dos palcos.