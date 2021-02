A Carmen Dolores atriz marcou a vida de muitos dos que a conheceram, dentro e fora de cena.

Dos seus 96 anos, dedicou mais de 60 às artes. Começou pela rádio, seguiram-se o cinema, a televisão, a literatura e o teatro. Recebeu vários prémios e homenagens.

Em 2018, foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.