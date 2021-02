"Temos atividades que sabemos que funcionam e que alimentam esta proximidade com o público"

Com espetáculos adiados devido ao novo confinamento, a Companhia Nacional de Bailado quis continuar junto do público. "Arquivo aberto", "Outras danças" ou "Ver de Fora" são alguns dos projetos que fazem parte da programação virtual da Companhia, que também disponibilizou ferramentas para os bailarinos ensaiarem em casa. A programação está disponível no site e nas redes sociais da Companhia Nacional de Bailado.