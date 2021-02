Três produtoras portuguesas criam videoclube online

As produtoras "O Som e a Fúria", "Terratreme" e "Uma Pedra no Sapato" lançam todas as semanas longas e curtas-metragens nacionais e internacionais no videoclube online. "A Balada de um Batráquio", "Cartas de Guerra" ou a "Fábrica do Nada" são alguns dos filmes disponíveis e cada aluguer é um donativo para a União Audiovisual, grupo que ajuda os profissionais da cultura mais afetados pela pandemia.

No ano passado, com o encerramento das salas de cinema foram registadas perdas de mais de 75%, tanto em número de espectadores como em receitas de bilheteira, em comparação com 2019.