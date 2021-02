"As Penélopes": projeto artístico conta histórias no feminino

O festival literário das Correntes d' Escritas, na Póvoa de Varzim, é este ano mais curto e a maioria das atividades será feita através da internet. A literatura alia-se ao artesanato para contar, no feminino, as histórias nunca ouvidas das mulheres poveiras.

A simbiose do ponto cruz com a palavra escrita dá voz às Penépoles numa narrativa singular sobre o património cultural da Póvoa de Varzim.

A instalação artística vai estar em exposição na biblioteca de praia do Diana Bar no âmbito do fetival literário, que há um ano recebia Luís Sepélveda que morreu vítima de covid-19. O escritor vai ser homenageado nesta 22ª edição das correntes d'Escritas