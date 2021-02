Filmes sugeridos por João Lopes

"Dick Johnson Is Dead" é o retrato, dramático e divertido, que Kirsten Johnson fez do seu pai. No DVD, já é possível ver "Retrato da Rapariga em Chamas", de Céline Sciamma, um filme premiado no Festival de Cannes. Em "streaming" gratuito está disponível "Road to Nowhere - Sem Destino", com assinatura de Monte Hellman, autor emblemático da produção independente dos EUA.