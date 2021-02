"Qualquer pessoa pode dar a cara que quiser à música. A música é delas."

Depois de editar o álbum "Philosotry" no ano passado durante a pandemia, Neev lança agora o tema "Dancing in the Stars". O videoclipe foi gravado num estúdio em Lisboa.

Nos últimos anos, o artista português construiu uma carreira fora do país. O mais recente álbum conta com músicos de artistas internacionais e foi gravado entre a Califórnia, Londres e Lisboa.

Neev estreou-se internacionalmente em 2016, num dueto com os noruegueses SEEB, com o tema "Breathe".