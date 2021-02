Centenas de drones levaram "A noite estrelada" de Van Gogh aos céus da China

600 drones no céu noturno de Tianjin, no norte da China, contaram a história de Van Gogh numa animação. Além disso, o evento estabeleceu um recorde mundial do Guinness.

"A Noite Estrelada" não foi a única pintura de Vincent Van Gogh a ser recriada no céu.

A performance de drones contou a história da vida do artista, com várias das suas famosas obras, tais como "Campo de trigo com ciprestes", "A amoreira no outono" e a série "Girassóis".

O EFYI Group, uma produtora de drones, juntamente com a Universidade Tianjin, estabeleceu o recorde para a mais longa animação realizada por veículos aéreos não tripulados com um tempo de 26 minutos e 19 segundos, de acordo com o site Guinness.