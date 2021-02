Regina Pessoa em destaque nos 25 anos do festival de animação espanhol Animac

O cinema da realizadora Regina Pessoa e dois filmes de Alexandra Ramires e Luís Soares estão integrados na programação do Animac - Festival Internacional de Cinema de Animação da Catalunha (Espanha), que começa hoje, em Lérida.

O festival irá dividir-se entre sessões em sala e 'online', com exibições nas plataformas Filmin e iniciativas paralelas no Youtube e no Instagram.

Na seleção oficial de curtas-metragens estão as produções portuguesas "Elo", de Alexandra Ramires, e "Suspensão", de Luís Soares, além de "Altotting", do realizador alemão Andreas Hykade, coproduzido por Abi Feijó e com direção de arte de Regina Pessoa.

A realizadora portuguesa estará também em destaque no Animac, a propósito dos 25 anos de existência do festival, com a exibição de "Tio Tomás, a contabilidade dos dias".

O festival anunciou que, para assinalar os 25 anos, elaborou uma lista dos 50 melhores filmes e dos 25 melhores realizadores de cinema de animação dos últimos 25 anos, contando com Regina Pessoa num lugar de destaque.

De acordo com a lista, Regina Pessoa surge em terceiro lugar, entre realizadores de curtas-metragens, atrás do cineasta búlgaro Theodore Ushev e do japonês Koji Yamamura.

A lista dos 50 melhores filmes de animação dos últimos 25 anos, com alguns dos quais a serem exibidos pelo festival, é encabeçada por "A viagem de Chihiro" (2001), do realizador japonês Hayao Miyazaki, seguindo-se "Belleville Rendez-Vous" (2003), de Sylvain Comet, e "Mary and Max" (2009), de Adam Elliot.

O Animac 2021 irá estender-se até 07 de março.