Primeiro episódio da segunda temporada da série “O Clube” já disponível na Opto

A segunda temporada da série "O Clube" já está disponível na Opto. Todas as sextas-feiras estreia um novo episódio na plataforma de streaming da SIC.

Três semanas depois do encerramento da primeira temporada, "O Clube" reabriu portas para novos episódios.

À história chega uma nova rapariga que vai agitar o espaço noturno. A atriz Matilde Reymão junta-se a nomes como Sara Matos, Filipa Areosa e Margarida Vila Nova no elenco.

A segunda temporada conta com sete episódios com estreia marcada todas as semanas, à sexta-feira.

Este sábado estreia o último episódio de "Esperança", o projeto protagonizado por César Mourão. A série completa fica disponível na plataforma de streaming da SIC.