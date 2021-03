Ator Chadwick Boseman recebe Globo de Ouro a título póstumo

Os Globos de Ouro distinguiram este domingo Chadwick Boseman a título póstumo, como melhor ator dramático, numa cerimónia em que a Netflix foi a grande vencedora.

O ator, que morreu em 2020, aos 43 anos, foi premiado pelo seu papel no filme "Ma Rainey: a mãe do blues", de George C. Wolfe.