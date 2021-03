O single "Common Prayers" faz parte do mais recente disco dos Moonspell e baseia-se em histórias de amor proibido entre freiras e frades, no século XVII. O videoclipe foi gravado nas Grutas de Mira de Aire, no distrito de Leiria, a 80 metros de profundidade. Foi também lá que a SIC entrevistou Fernando Ribeiro e Hugo Ribeiro.

"Hermitage" é o 13.º álbum de originais da banda portuguesa de heavy metal.