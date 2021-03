A nova vida do Menir da Caramujeira

Desde os anos 80 que o menir da Caramujeira permaneceu escondido num canto sem destaque do Museu Nacional de Arqueologia. Descoberto em Lagoa, no Algarve, é um exemplar raro por ser talhado em duas peças de calcário, esta, superior, com quase 4 toneladas, foi movida pela primeira vez em 40 anos para marcar o início da próxima exposição do museu lisboeta.

"Ídolos. Olhares Milenares", desenvolvida em parceria com Museu Arqueológico de Alicante, ainda não tem data de inauguração, mas assim que terminar o confinamento, ficará exposta no museu até início de outubro.

Depois de encerrada a exposição, o menir não voltará onde estava e ficará exposto num local com mais destaque e acessível ao público.