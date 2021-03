A pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento do museu, mas uma equipa de conservadores está a restaurar várias peças, entre as quais, um carrinho de passeio do final do século XVIII e um manto que pertenceu à rainha D. Amélia.

Este manto de veludo e com aplicações em fio de prata é considerado tesouro nacional e foi doado pela rainha ao Picadeiro Real, antigo Museu dos Coches.

No ano passado, menos de 50 mil pessoas visitaram este museu nacional que, em 2019, foi um dos mais visitados do país.