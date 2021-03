Sessão de Cinema: “A Guerra dos Mundos”

Não, não é o filme que Steven Spielberg realizou em 2005, com Tom Cruise e Dakota Fanning, inspirando-se no livro clássico de H. G. Wells. Afinal, “A Guerra dos Mundos”, romance de ficção científica publicado em 1898, tem seduzido os mais variados autores e meios de produção, incluindo Orson Welles que, em 1938, criou uma célebre e inquietante adaptação radiofónica.

Estamos, neste caso, perante a primeira versão cinematográfica do livro, lançada em 1953, realizada por Byron Haskin, com produção de George Pal, ele que, em 1960, viria a assinar a adaptação de “A Máquina do Tempo”, outro clássico de Wells. No essencial, o filme conserva a linha fundamental da intriga: a Terra está a ser invadida por marcianos e os humanos tentam encontrar meios para resistir à agressão… Com uma diferença geográfica: da Inglaterra da época vitoriana, a acção foi transferida para meados do século XX, numa cidadezinha do sul da Califórnia.

Disponível no cabo, “A Guerra dos Mundos” reinventa, assim, um dos temas clássicos da ficção científica: o confronto da humanidade com entidades e forças que desafiam o seu bem estar e, no limite, podem pôr em causa a sua sobrevivência.

Escusado será dizer que as formas de figuração dos marcianos e das suas naves nada tem que ver com a tecnologia digital que se impôs no cinema, em particular na produção de Hollywood, ao longo das últimas duas ou três décadas. Mas importa ver “A Guerra dos Mundos” sem esquecer o respectivo contexto histórico e industrial, lembrando que as suas imagens representavam uma espectacular inovação — de tal modo que o filme de Haskin/Pal foi distinguido com o Óscar de melhores efeitos especiais referente a 1953.

TVCine