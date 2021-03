"Billie Eilish: The World's a Little Blurry" retrata o lado mais íntimo da cantora americana

Através de imagens da infância, adolescência e da relação com os pais, "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" conta a rápida ascensão da cantora que, aos 18 anos, venceu 5 Grammys.

Billie Eilish lançou a primeira música aos 14 anos e o álbum de estreia "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" editado em 2019 foi um dos mais vendidos nos Estados Unidos.

O documentário está disponível na plataforma de streaming Apple TV +.