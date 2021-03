Casas de fado fechadas há vários meses 

Muitas casas de fado fecharam portas antes do início deste segundo confinamento. A Associação das Casas de Fado de Lisboa procura agora a criação do código de atividade económica para tentar salvar a identidade de um setor com um futuro incerto.

A primeira fase do desconfinamento na cultura começa já na próxima segunda-feira com a reabertura das livrarias, bibliotecas e arquivos.

Cinemas, auditórios, salas de espetáculo e teatros vão ter que esperar até 19 de abril para abrir as portas ao público. Se a situação epidemiológica no país se mantiver, só a 3 de maio é que podem voltar a realizar-se grandes eventos exteriores e interiores com diminuição de lotação.