Cinema no Cartaz: 3 sugestões

"As Mulheres Fazem Cinema" é um trabalho monumental de Mark Cousins que, como o título sugere, faz a história "paralela" do cinema no feminino, com Tilda Swinton e Jane Fonda entre as actrizes que asseguram a narração. Nas plataformas de streaming os destaques são o notável filme de estreia de Steven Zaillian, "Jogada Inocente" (1993), e "Hiroshima, Meu Amor" (1959), de Alain Resnais, título fundamental dos tempos heróicos da Nova Vaga francesa.