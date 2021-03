Albano Jerónimo na Netflix, música portuguesa chega à Munin.Live e os nomeados para os BAFTA

No cartaz deste fim de semana, conhecemos "The One". É uma produção britânica de ficção científica e o português Albano Jerónimo integra o elenco da série que já está disponível na Netflix; A música portuguesa vai fazer parte de um palco digital com vista para o Mundo. Vários artistas nacionais, como é o caso de Gaspar Varela, vão poder mostrar o trabalho que fazem na Munnin.Live, uma plataforma de streaming de música criada na Noruega; João Lopes traz novas sugestões de cinema para esta semana; e ouvimos - e vemos - o novo single de Carla Prata.