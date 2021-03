"Serpente marinha" feita com milhares de garrafas está a ganhar forma no Parque das Nações

Uma instalação artística composta por milhares de garrafas de plástico usadas está a nascer no Parque das Nações. O projeto procura sensibilizar o público para a Reutilização e Redução de resíduos de plástico.

A iniciativa partiu da empresa de água filtrada "ECO" e do movimento Purify que recolheu as centenas de milhar de garrafas de plástico descartável em quase 700 locais em todo o país no último ano.

O "monstro marinho" vai crescer até chegar aos 50 metros e, depois disso, ficará a viver no lago do Oceanário no Parque das Nações, em Lisboa até dezembro para lembrar que o uso de garrafas reutilizáveis é uma boa forma de contribuir no dia a dia para a redução de plástico nos oceanos.