Cerimónia dos Óscares ocorre em dois lugares em simultâneo

A entrega dos Óscares de 2021 vai ser presencial e vai realizar-se em dois lugares. A organização do evento está a preparar uma cerimónia mais intimista, onde todos os participantes serão testados à covid-19.

Esta ano, a passadeira vermelha vai voltar à avenida Hollywood Boulevard, mas, ao contrário do que aconteceu em 2020, vai ser estendida em dois lugares: à entrada do Dolby Theatre – onde a cerimónia se realiza desde 2002 – e na Union Station, no centro de Los Angeles.

Não é a primeira vez que a entrega de prémios mais importante da indústria cinematográfica se realiza em dois lugares em simultâneo. Também entre 1953 e 1957 a cerimónia era partilhada entre Nova Iorque e Los Angeles.

Desta vez foi a pandemia que obrigou a dividir o evento. O novo local é considerado um dos monumentos mais conhecidos da cidade. A Union Station é uma estação ferroviária central para a capital da Califórnia, por isso estará a funcionar normalmente durante a cerimónia.

Apenas os nomeados e acompanhantes e os convidados que irão entregar as cobiçadas estatuetas estarão presentes no evento. A produção dos Óscares não irá permitir a opção de participar por Zoom mas garante que as regras são apertadas. Todos os participantes terão de ser testados para a covid-19 antes do espetáculo começar.