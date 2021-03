Nova temporada da série "Genius" da National Geographic é sobre Aretha Franklin

A cantora norte-americana Aretha Franklin ficou conhecida por "Rainha do Soul". Em "Genius: Aretha" é possível ver as gravações em estúdio, a relação com a família, a luta pelos direitos humanos e o regresso à infância e à adolescência da cantora, que morreu em 2018.

Depois de Einstein e Picasso, Aretha Franklin é o génio da série da National Geographic.