EDP Cool Jazz adiado para julho de 2022

A 17.ª edição do festival EDP Cool Jazz, que iria ocupar o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, de 2 a 31 de julho, foi adiada para 2022.

A edição deste ano contava com atuações de vários artistas nacionais e internacionais, entre os quais John Legend, Yann Tiersen, Miguel Araújo, Lionel Richie ou Herbie Hancock.

Numa nota, a organização diz que a decisão foi tomada por respeito ao público, artistas e técnicos, porque entendem que "não estão reunidas as condições" de saúde pública para realizar o festival em 2021.

Na mesma nota, o promotor lembra que os bilhetes de 2020 e 2021 serão válidos para os mesmos concertos de 2022 não sendo necessário efetuar a troca.

O EDP Cool Jazz é o terceiro grande festival do país a adiar a programação para o próximo ano, depois do NOS Primavera Sound e do Rock in Rio Lisboa.