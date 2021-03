O 'rapper' norte-americano Russ regressa a Portugal em 2022, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão "Shake the Globe", foi esta quarta-feira anunciado.

"No próximo ano, mais concretamente a 29 de setembro de 2022, Russ estará de volta à Altice Arena para um concerto integrado na digressão 'Shake The Globe', e os fãs portugueses vão poder viver (e reviver) a magia de palco do fenómeno norte-americano", refere a promotora do concerto, num comunicado divulgado.

Russell Vitale, de 28 anos, oriundo de Atlanta, faz parte de uma nova geração do 'hip-hop' norte-americano e diz que escreve música desde a infância, influenciado por G-Unit, 50 Cent e Eminem.

Depois de ter feito várias 'mixtapes', assinou contrato com a Columbia Records e lançou em 2017 o álbum de estreia, "There's Really a Wolf".

O álbum mais recente de Russ, "Shake the Snow Globe", que dá mote à digressão que passa por Lisboa em 2022, foi editado no ano passado.

A promotora lembra que o 'rapper', compositor e produtor, de 28 anos, "nos seus mais de 10 anos de música, desenvolveu um catálogo que já ultrapassou os 10 mil milhões de 'streams' e 2,5 mil milhões de visualizações nos seus vídeos".

"A fórmula para tamanho sucesso, segundo o próprio, é simples: acreditar em si próprio e trabalhar arduamente, independentemente do resto. No seu livro de autoajuda, intitulado 'It's All in Your Head', o artista inspira os leitores a viverem ao seu próprio ritmo e assim conseguirem ultrapassar os obstáculos", refere a promotora.

Russ atuou a primeira vez em Portugal em março de 2018, num concerto que esteve inicialmente marcado para o Coliseu de Lisboa, mas teve que ser mudado para a Altice Arena, porque os bilhetes esgotaram em 36 horas.

Os bilhetes para o concerto de Russ a 29 de setembro de 2022 na Altice Arena estarão à venda a partir de sexta-feira.