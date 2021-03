Atriz Carmen Dolores homenageada com nome de rua em Cascais

A Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, vai assinalar no sábado o Dia Mundial do Teatro com a atribuição do nome de uma rua à atriz portuguesa Carmen Dolores, que morreu em fevereiro, foi anunciado esta quinta-feira.

A comunicação da iniciativa foi feita pelo Teatro Experimental de Cascais, companhia da qual fez parte Carmen Dolores.

A atriz morreu em Lisboa em 15 de fevereiro, aos 96 anos.

A artéria que irá ser nomeada no sábado fica em Birre, localidade pertencente à União de Freguesias de Cascais e Estoril.

Carmen Dolores deixou a emoção nos palcos e em várias artes

Nascida em Lisboa, em 22 de abril de 1924, Carmen Dolores estreou-se no Teatro da Trindade em 1945, mas para trás ficava um percurso iniciado anos antes, na rádio, como declamadora e atriz, e no cinema, onde protagonizou filmes como "A vizinha do lado", de António Lopes Ribeiro, e "Amor de Perdição", de Leitão de Barros.

Seguiram-se o trabalho no Teatro Nacional D. Maria II, então com a Companhia Rey Colaço - Robles Monteiro, e um percurso de 60 anos que passou pela maioria dos palcos portugueses, companhias independentes, cinema, rádio e televisão.

Retirou-se em 2005, com a peça "Copenhaga", no Teatro Aberto, encenada por João Lourenço.

Em julho de 2018, recebeu do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, depois de anteriormente ter sido condecorada pelo chefe de Estado Jorge Sampaio com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Carmen Dolores foi ainda distinguida com a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lisboa, o prémio Sophia de Carreira, da Academia Portuguesa de Cinema, e o Prémio António Quadros de Teatro, entre outros galardões.