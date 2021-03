Estilista Tory Burch tem outros produtos semelhantes a peças icónicas portuguesas 

A fábrica das Caldas da Rainha diz que já tinha conhecimento do caso e está a analisar o processo para agir judicialmente.

A estilista norte-americana gerou polémica por ter à venda a camisola típica da Póvoa de Varzim, apresentando a peça como uma criação própria e de inspiração mexicana.

A freguesia da Póvoa de Varzim escreveu à estilista a manifestar o desagrado e pedir esclarecimentos. No Twitter, Tory Burch veio entretanto pedir desculpas.

Em português, a designer escreveu que equipa já está a corrigir o erro e a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim no sentido de encontrar soluções para apoiar os artesãos locais.

A camisola continua à venda no site, já sem as referências à inspiração mexicana, assim como as peças de cerâmica inspiradas nas míticas loiças

da fábrica das Caldas da Rainha.