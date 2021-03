A nova maratona de Progressivu

Uma experiência familiar mas distante, para Mário Costa, que se habituou a controlar a energia da pista de dança com o nome Progressivu...mas há muito que a realidade da pandemia afastou o DJ português dos bares e discotecas. Há um ano, recorreu como muitos à internet, para mostrar a arte que partilhou com os seguidores para quem tocou durante 24h em março. Uma fórmula que repete agora a partir de Porto Brandão perto da Trafaria em Lisboa. Durante o direto, Progressivu vai contar com a colaboração de amigos e colegas como os Karetos, Blaya e Dino D'Santiago. Alguns de forma virtual, outros, vão partilhar presencialmente este espaço com o DJ.