MAAT reabre a 5 de abril com a exposição "X não É Um País Pequeno: Desvendar a Era Pós-Global"

"X não É Um País Pequeno: Desvendar a Era Pós-Global" tem curadoria de Aric Chen, com Martina Muzi, e é composta por 9 projetos. A exposição inclui uma edição especial da obra "Teeter Totter Wall" do Rael San Fratello Studio, que reproduz um projeto instalado na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Paulo Moreira criou "Model of Jamaica", uma obra que se centra na história do bloco 10 do Bairro da Jamaica, no Seixal, demolido em 2019.