Obra de Banksy é leiloada por mais de 19 milhões de euros

A obra "Game Changer" mostra uma criança a segurar uma pequena boneca, que representa uma enfermeira com máscara e capa de super-heroína. A pintura foi oferecida pelo artista de rua ao Hospital de Southampton, em Inglaterra, em maio do ano passado. Nunca uma obra de Banksy tinha sido vendida por um valor tão elevado, que vai ser doado a instituições de saúde do Reino Unido.

A identidade do artista permanece um mistério, mas é conhecido em todo o mundo por denunciar problemas da sociedade.