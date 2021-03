Um DJ que usa a internet como uma pista de dança por 24 horas e uma nova exposição na reabertura do MAAT

No Cartaz deste fim de semana, o DJ Progressivu atua em direto na internet durante 24 horas. Começa às 16:00 de sábado e termina às 16:00 de domingo e a SIC assistiu aos últimos preparativos; O MAAT, em Lisboa, reabre a 5 de abril com a exposição "X Não É Um País Pequeno: Desvendar A Era Pós-Global"; Uma obra de Banksy foi leiloada por mais de 19 milhões de euros. A pintura faz uma homenagem aos profissionais de saúde do Reino Unido que lutam contra a Covid-19; João Lopes fala sobre os filmes "Time", "Frantz" e "In The Mood For Love". E ouvimos - e vemos - a nova música de Ana Moura, Branko e Conan Osíris.