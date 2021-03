20% dos trabalhadores independentes da Cultura ganha menos de 150 euros por mês 

Metade dos trabalhadores independentes do setor da Cultura ganha menos de 600 euros por mês e perto de 20% não chegam sequer aos 150 euros mensais.

Os números são de 2019, num estudo realizado antes ainda da paralisação imposta pela pandemia da covid-19.

Perante estes valores, muitos têm de procurar um complemento em outros setores de atividade. Ainda assim, a maior parte, 65%, vive exclusivamente do trabalho no setor artístico e cultural.

Outro dado relevante do estudo é a sazonalidade do trabalho, mais concentrado nos meses de verão. Os profissionais independentes da cultura têm de viver com a inconstância. Quase metade, 47%, referiu que o trabalho não tem um quadro temporal previsível.

Os homens conseguem mais facilmente trabalho do que as mulheres e há uma quebra de atividade a partir dos 55 anos, e especialmente a partir dos 65.