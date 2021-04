25 membros do coro da Royal Opera House juntaram-se pela primeira vez, um ano depois do encerramento da histórica sala de Londres.

O grupo reuniu no telhado do edifício para recordar alguns temas clássicos. A atuação está disponível na página oficial da Royal Opera House no Facebook.

As portas da sala londrina reabrem a 17 de maio com a ópera "Clemencia de Tito" de Mozart.