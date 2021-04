O EP que Rui Massena criou na pandemia e o documentário sobre um polvo que está nomeado para os Óscares

Rui Massena lançou um novo EP, ao qual chamou "20PERCEPTION". Foi criado durante a pandemia e surge três anos depois do último disco do maestro. No Cartaz deste fim de semana, conhecemos também a nova identidade de Elvira na música e o novo single "Foi Sem Querer". No que ao cinema diz respeito, temos uma reportagem sobre "A Sabedoria do Polvo", da Netflix, que está nomeado para o Óscar de Melhor Documentário, um filme também abordado por João Lopes.