Edição em DVD de "O Mal-Amado" em destaque no Cartaz

"O Mal-Amado" é mais uma edição da Academia Portuguesa de Cinema, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, responsável pelo trabalho de restauro da cópia do filme. No streaming, estão em foco dois documentários: "Operação Varsity Blues", sobre um escândalo que abalou o sistema universitário dos EUA, e "Springsteen on Broadway", com Bruce Springsteen, em palco, a revisitar momentos emblemáticos da sua vida e da sua música.