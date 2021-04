Uma Loja de Artistas Solidários, uma nova banda portuguesa e a exposição de Molder em Serralves

Para ajudar os trabalhadores da cultura foi criada A Loja Do Artista. É uma loja online, que tem à venda objetos doados por artistas cujo valor vai ser dado a entidades ou instituições ligadas ao setor. Miguel Ângelo e Tim, dos Xutos & Pontapés, são dois dos músicos que integram a iniciativa; Ainda na música, depois do final dos Diabo na Cruz, surgem os SAL. A nova banda portuguesa de pop rock apresenta-se com o single "Passo Forte"; Neste Cartaz, viajamos até ao Porto e à exposição de Jorge Molder que está no Museu de Serralves; João Lopes traz-nos cinema e fala sobre os filmes "O Mal-Amado", "Operação Varsity Blues" e "Srpingsteen on Broadway". E, a fechar, conhecemos o novo videoclipe de Joana Alegre. Diz respeito ao tema "Joana do mAr".