North Music festival regressa à Alfândega do Porto em setembro

O North Music Festival estava marcado para maio deste ano, mas foi mais um dos que se viu afetado pela pandemia. Vai decorrer de 30 de setembro a 2 de outubro, na Alfândega do Porto. A organização acredita que este adiamento vai permitir a realização do festival ainda este ano e afirma estar em "em contacto e constante articulação com a Direção-Geral da Saúde, Governo, autoridades locais e

todas as entidades competentes, de forma a garantir o cumprimento de todas as diretrizes para a realização do evento".



Jorge Veloso, da organização do festival, refere que a promotora "está confiante nas previsões do Governo, Comissão Europeia e autoridades de saúde que apontam para uma imunidade de grupo da população portuguesa ainda antes do final do verão, tendo em conta o crescente processo de vacinação em conjugação com as deliberações da DGS, permitindo assim a realização responsável de um festival dentro desta nova normalidade".



O North Music Festival junta-se ao Meo Marés Vivas e ao Festival Vodafone Paredes de Coura, festivais que - para já - mantém a programação.

Já foram adiadas as edições do NOS Primavera Sound, do Rock in Rio Lisboa, do Festival do Crato e do EDP CoolJazz, devido à pandemia da Covid-19.